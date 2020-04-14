Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 262 ölüm

Belçika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 262 kişi yaşamını yitirdi.

14.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:01
Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 262 ölüm

Belçika 'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 262 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam ölü sayısı 4 bin 157'ye çıktı.

Belçika'da bir günde 262 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 157'ye ulaştı. Ülkede 500 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 31 bin 119'a yükseldi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Belçika, Dünya
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Uzmanlar uyardı: Koronavirüs yellenme yoluyla bulaşabilir Haberler
Uzmanlar uyardı: Koronavirüs yellenme yoluyla bulaşabilir
Salgını umursamadan, marketteki ürünlerin tadına bakıp yerine bıraktı Haberler
Salgını umursamadan, marketteki ürünlerin tadına bakıp yerine bıraktı
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
Çernobil’de yangın! Binlerce can alan nükleer santrale 1 km kaldı Haberler
Çernobil'de yangın! Binlerce can alan nükleer santrale 1 km kaldı
Libya’dan Hafter’i destekleyen ülkelere tehdit: Evlatlarınızı size tabutlarla göndereceğiz Haberler
Libya'dan Hafter'i destekleyen ülkelere tehdit: Evlatlarınızı size tabutlarla göndereceğiz
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek Haberler
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek
Çinli uzman, kış aylarını işaret ederek ikinci korona salgını uyarısı yaptı Haberler
Çinli uzman, kış aylarını işaret ederek ikinci korona salgını uyarısı yaptı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Haberler ›› Dünya ››Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 262 ölüm - Haberler

Son Dakika Dünya Haberleri

16:58: Adana'da çifte cinayet zanlısı 3 kişi tutuklandı - Haberler 16:57: İngiltere'de koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 778 hayatını kaybetti - Haberler 16:55: Temizlik görevlisi bulduğu parayı polise teslim etti - Haberler 16:53: Fitbit, Kullanıcıların Virüsten Korunmasına Yardımcı Olacak - Haberler 16:53: Bedelli Askerlik Uzaktan Eğitim ile mi Yapılacak? - Haberler 16:28: Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı - Haberler 15:59: ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı 14:56: Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı