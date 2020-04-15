Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 283 ölüm
Belçika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 283 kişi yaşamını yitirdi.
15.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:26
Belçika 'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 283 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede ölü sayııs 4 bin 440'a yükseldi.
Belçika'da bir günde 283 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 440'a çıktı. Ülkede 2 bin 454 kişide daha koronavirüs tespit edildi ve toplam vaka sayısı 33 bin 573'e ulaştı.
Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, Belçika, Dünya