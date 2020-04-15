Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 283 ölüm

Belçika 'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 283 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede ölü sayııs 4 bin 440'a yükseldi.

Belçika'da bir günde 283 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 440'a çıktı. Ülkede 2 bin 454 kişide daha koronavirüs tespit edildi ve toplam vaka sayısı 33 bin 573'e ulaştı.