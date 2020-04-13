Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 303 ölüm

Belçika 'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 303 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede ölü sayısı 3 bin 903'e çıktı.

Belçika'da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede bir günde 303 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 3 bin 903'e yükseldi. Ülke genelinde koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ise 30 bin 589'a ulaştı.