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Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 417 ölüm

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 417 kişi yaşamını yitirdi.

16.04.2020 14:11 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:11
Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 417 ölüm

Belçika 'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 417 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 4 bin 857'ye çıktı.

Belçika'da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede bir günde 417 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 857'ye yükseldi. Öte yandan, 1236 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 34 bin 809'a ulaştı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Belçika, Dünya
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