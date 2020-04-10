Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 496 ölüm

Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten (Covid-19) 496 kişi hayatını kaybetti.

10.04.2020 16:13 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:13
Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 496 ölüm

Belçika 'da son 24 saatte koronavirüsten (Covid-19) 496 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 3 bin 19'a çıktı.

Belçika'da bir günde 496 kişinin koronavirüsten yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3 bin 19'a yükseldi. Ülkede koronavirüs tespit edilenlerin sayısı ise 26 bin 667 olarak açıklandı. Belçika medyası, 24 saatlik bilançoyu, "Ani yükseliş" başlığıyla verdi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Belçika, Dünya
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Virüsün sıçramadığı nadir ülkelerdendi, ilk vaka haberi geldi Haberler
Virüsün sıçramadığı nadir ülkelerdendi, ilk vaka haberi geldi
Türkiye, 65 binden fazla vakanın görüldüğü İngiltere’ye yardım yolladı Haberler
Türkiye, 65 binden fazla vakanın görüldüğü İngiltere'ye yardım yolladı
Rum hemşireler isyan etti: Kurallara uyulmuyor, virüs bize yayılabilir Haberler
Rum hemşireler isyan etti: Kurallara uyulmuyor, virüs bize yayılabilir
Koronavirüs, dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı Haberler
Koronavirüs, dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
1878 kişinin daha hayatını kaybettiği ABD’de ölü sayısı 17 bine geliyor Haberler
1878 kişinin daha hayatını kaybettiği ABD'de ölü sayısı 17 bine geliyor
İtalya’da 107 meslektaşı ölen doktorlar: Çıplak elle cepheye gittiler Haberler
İtalya'da 107 meslektaşı ölen doktorlar: Çıplak elle cepheye gittiler
Öğrencilerin ders için kullandığı Zoom, bir ülkede yasaklandı! Sebep: Cinsel içerikli görüntü Haberler
Öğrencilerin ders için kullandığı Zoom, bir ülkede yasaklandı! Sebep: Cinsel içerikli görüntü
Haberler ›› Dünya ››Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 496 ölüm - Haberler

Son Dakika Dünya Haberleri

18:00: Koronavirüs: Vuhan'da halk karantina sırasında en çok neyi özledi? - Haberler 17:53: İtalyan mafyasından halka koronavirüs yardımı - Haberler 17:51: Uluslararası Uzay İstasyonu'na Virüs Taşınmaması İçin Çalışma Yapıldı - Haberler 17:51: Huawei Mate 40 Özellikleri Belli Oluyor - Haberler 17:51: Coronavirüs, Çin'deki Otomobil Satışlarını da Etkiledi! Büyük Düşüş Var - Haberler 17:47: Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız - Haberler 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir