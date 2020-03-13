Belçika'da tüm futbol maçları 3 Nisan'a kadar ertelendi
Belçika Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını sebebiyle ülkedeki tüm futbol maçlarının 3 Nisan'a kadar ertelendiğini açıkladı.
13.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:26
Ayrıntılar birazdan...
Haberin Videosu :Avrupa Belçika'da tüm futbol maçları 3 Nisan'a kadar ertelendi
Etiketler : Spor
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