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Belçika'da tüm futbol maçları 3 Nisan'a kadar ertelendi

Belçika Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını sebebiyle ülkedeki tüm futbol maçlarının 3 Nisan'a kadar ertelendiğini açıkladı.

13.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:26

Ayrıntılar birazdan...

Belçika'da tüm futbol maçları 3 Nisan'a kadar ertelendi
Etiketler : Spor

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