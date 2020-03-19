Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi

Belçikalılar, Avrupa'yı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı görev yapan sağlık ekiplerine balkon ve pencerelerden alkışlarla moral desteği verdi. İspanya, İtalya ve Fransa'da başlayan alkışlı eylem Belçika'da da ilk günden ilgi büyük gördü.

HASTALARLA TEMAS KURUYORLAR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'salgının ağırlık merkezi' olarak tanımlanan Avrupa ülkelerinde yoğun bir etki gösteren koronavirüs, hastanelerde ve gezici ekiplerle hizmet veren sağlık ekiplerini daha fazla zorluyor. Hastalarla ilk teması kurmak zorunda kalan sağlık çalışanları; testlerin uygulanması, tedavi süreçleri, iş saatlerinin uzaması ve ölümlü vakalara şahitlik etmesi nedeniyle sabırla işlerine devam ediyor.

TÜM ŞEHİRLERDEN YÜKSEK KATILIM ORANI

Bu süreçte sağlık çalışanlarının yaşadıkları zorluklar hakkında farkındalığı artırmak ve onlara saygı göstermek amacıyla Belçika'da akşam saat 20.00'da balkon ve pencerelere çıkarak hep birlikte alkış tutma çağrısı yapıldı. İlk gün olmasına rağmen tüm şehirlerden katılımın yüksek olduğu görüldü.

FAZLA MALZEMESİ OLAN HASTANEYE BAĞIŞLAYACAK

1486 koronavirüs vakasının bulunduğu Belçika'da bugüne kadar virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 oldu. Yapılan açıklamalarda, 31 kişinin tamamen iyileştiği belirtildi. Ülkede virüsle mücadele kapsamında maske ve koruyucu malzemelerde eksiklik bulunduğu gerekçesiyle vatandaşlardan, evlerinde bulunan fazla maske ve dezenfekte sıvılarını en yakın hastaneye teslim etmeleri istendi.

Kaynak: İHA

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