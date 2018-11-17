Belçika'da Winterslag Fatih Camii'ne Görkemli Açılış

Belçika
'nın Genk
şehrine bağlı Winterslag'da yeniden inşa edilen Winterslag Fatih Camii
'nin açılışı görkemli bir şeklide yapıldı.
Belçika'nın Genk şehrine bağlı Winterslag'da yeniden inşa edilen Winterslag Fatih Camii düzenlenen görkemli bir törenle açıldı. Belçika Türk Diyanet Vakfı'na bağlı caminin açılış törenine Diyanet İşleri
Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Türkiye
'nin Anvers
Başkonsolosu Metin Ergin
, Flaman Bölge Hükümeti Sağlık Bakanı Jo Vandeurzen, Limburg Eyaleti Vali Yardımcısı Ludwig Vandehoeve, Genk Belediye Başkanı Wim Dries, Brüksel
Din Hizmetleri Müşaviri Abdullah Gümüşsoy ve Belçika Yüksek İslam Şurası Başkanı Mehmet Üstün
gibi pek çok önemli isim katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Cami Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Sümbül, caminin yoğun çabalar sonucu yeniden inşa edildiğini belirterek, "Belçika'da camii inşa etmenin ne kadar zor olacağının farkındaydık ama bu düşünceler bizim arzumuzu hiç kırmadı. Çünkü böyle bir cami açılısıyla Belçika'da dostça beraber yaşanabileceğinin ispatını güçlendireceğinden emindik. Müslümanlar olarak kendi imkanlarımızla burada cami inşa etmenin verdiği mesaj bizim de burada kendimizi evimizde hissettiğimiz ve Belçikalı dostlarımızla geleceğimizin inşasına çalışmak istediğimiz anlamına gelir" ifadelerini kullandı.
"Caminin nasıl gerçekleşebileceğini hayal ediyorduk"
Genk Belediye Başkanı Wim Dries, caminin yenilenmesi projesine desteklerini belirterek, "Bundan 9 yıl önce eski cami binasında Fatih Camii'nin nasıl büyütüleceğini Ali Çağlar
ile hayal ediyorduk. Çünkü caminin arka tarafında yol vardı. Malum yolu iptal etmek ve cami alanına katmak hiç de kolay değildi. Ama sonunda gerçekleşti ve bu güzel eser meydana geldi. Bundan 4,5 yıl önce caminin ilk temel atışında hazır bulundum ve bugün de resmi açılışında bulunmaktan dolayı da çok mutluyum" şeklinde konuştu.
"Kültür çalışmalarınızı takdir ediyorum"
Genk Belediyesi Kültür İşlerinden Sorumlu Encümeni Anniek Nagels ise, "Fatih Camii'nde sadece ibadet edilmiyor. Aynı zamanda kültürel alanda da hizmet veriliyor. İste bu da çok önemli, kültür alanında hizmet vermesiyle kadınların da ne kadar aktif oldukları da ortaya çıkıyor. Eğitim alanında da desteklerini biliyoruz ve Felemenkçe bölge lisanı kursu düzenlemeleri de çok güzel" dedi.
"Camilerin resmen tanınmasını bekliyoruz"
Belçika Yüksek İslam Şurası Başkanı Mehmet Üstün de camilerin statüsü konusuna değinerek, "Maalesef son dönemde Belçika'da ve özellikle Flaman kesiminde camilerimiz resmen tanınmıyor. Bu çok üzücü bir gelişme. Yetkili mercilerin ve siyasetçilerin sağduyulu davranarak camilere resmen tanımalarını bekliyoruz. Camilerde radikal uçta kişiler ve terörist çıkmaz. Camilerde hoşgörü, sevgi ve saygıdan söz edilir" ifadelerini kullandı.
"Ayrımcılık ve ırkçılığı asla müsaade etmeyeceğiz"
Flaman Bölge Hükümeti Sağlık Bakanı Jo Vandeurzen ise, "Bugün burada Fatih Camii'nin resmi açılışında bir kez daha birlik ve beraberlik mesajı verildi. Genk bölgesinde ikamet etmekten dolayı da çok mutluyum. Genk bölgemizde ayrımcılık ve ırkçılığa asla müsaade etmeyeceğiz. Bölgemizde Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar uyumlu bir şekilde yaşıyor" dedi.
"Artık Belçika'da kalıcısınız"
Türkiye Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, camilerin önemine değinerek "Belçika'ya işçi statüsü ile gelen ilk nesil gurbetçi vatandaşlarımızın katkılarıyla o dönemde küçük de olsa camiler açıldı. Artık Belçika'da kalıcı olmanız ve camilerin küçük gelmesiyle daha görkemli camiler inşa etmeye başladınız. Camilerimizde sadece ibadet değil ve kültürel alanda da çalışmalarınız ve faaliyetleriniz olması çok güzel. Müslüman olsun veya olmasın kadınların da camiye gelerek kültürel alanda kaynaşmaları çok faydalıdır" diye konuştu.
Camiden farklı inançlara mensup vatandaşların da faydalandığını belirten Tıraşçı, "Burada açılışını yapacak olduğumuz Fatih Camii'ni sadece Müslümanların maddi kaynak sağlamadığı öğrendim. Genk bölgesinde çeşitli inanç sahibi olanların maddi yardımda bulunulduğunu öğrendim. Burada çeşitli inanç sahibi insanların ortaklaşa çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını ve yardımlaştıklarını görmek ve duymak çok güzel. Fatih Camii'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - GENK
Genk,Belçika,Fatih Camii
17 Kasım 2018 Cumartesi 21:38