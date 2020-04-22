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Belçika'da yaşayan 328 Türk vatandaşı Trabzon'a getirildi

Belçika'dan uçakla getirilen 328 Türk vatandaşını, sağlık kontrolünden ardından, Trabzon ve Gümüşhane'deki yurtlarda karantinaya alındı.

22.04.2020 05:23 | Son Güncelleme: 22.04.2020 05:25
Belçika 'dan uçakla getirilen 328 Türk vatandaşını, sağlık kontrolünden ardından, Trabzon ve Gümüşhane'deki yurtlarda karantinaya alındı. Fenerbahçe'nin Belçika 2'nci Lig ekibi Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer'de kafilede yer alıp Türkiye'ye geldi. Genç kaleci, karantina işlemleri için Gümüşhane'deki Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi yurduna yerleştirildi.
'ÇOK GÜZEL KARŞILANDIK'
Yurt dışından dönen vatandaşlardan Enis Benli, işi dolayısıyla Belçika'ya gittiğini ancak koronavirüs salgını nedeniyle uçuşların iptali nedeniyle bu ülkede kaldığını söyledi. Yurda dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Benli, Yurdumuza döndüğümüz için çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada çok güzel karşılandık dedi.
Ankara Üniversitesi'nde İtalyan Dili ve Edebiyatı okuyan Melis Temizgezek de Erasmus programı kapsamında İtalya'ya gittiğini ve koronavirüs salgını nedeniyle programını iptal edip geri dönmek zorunda kaldığını söyledi. Geri dönmek için Belçika'ya geçtiğini anlatan Temizgezek, yurda döndüğü için mutlu olduğunu belirtip, teşekkür etti. Belçika’da yaşayan 328 Türk vatandaşı Trabzon’a getirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Trabzon, Belçika, Güncel
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