Haberler » Güncel » Belçika'da yaşayan Müslümanlardan Suriyelilere yardım - Haber

Belçika'da yaşayan Müslümanlardan Suriyelilere yardım

Belçika'da yaşayan Müslümanların oluşturduğu dernek tarafından ihtiyaç sahibi Suriyelilere gıda ile bot ve mont yardımı yapıldı.

07.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:44
'da yaşayan Müslümanların oluşturduğu dernek tarafından ihtiyaç sahibi Suriyelilere gıda ile bot ve mont yardımı yapıldı.
Helping Hands Belgium adlı insani yardım derneği yetkilileri, 'ın ilçesine gelerek, burada yaşayan ihtiyaç sahibi Suriyeliler ile bölgesinde çadırlarda yaşamını sürdüren Suriyelilere yardım malzemelerini dağıttı.
Derneğin başkan yardımcısı Alican Ünal, yaptığı açıklamada, Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) ile toplanan yardımları ihtiyaç sahibi Suriyelilere ulaştırdıklarını söyledi.
Yardımlar kapsamında 500 gıda kolisi ile 1000'er bot ve montu Suriyelilere teslim ettiklerini belirten Ünal, destek sunan hayırseverlere teşekkür etti.
Ünal, toplanan yardımların belirli aralıklarla bölgeye ulaştırılacağını kaydetti.
Belçika'da yaşayan Müslümanlardan Suriyelilere yardım

Kırıkhan, Belçika, Hatay, Afrin, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:16   Venezuela'da Guaido ve beraberindeki muhalif parlamenterler Ulusal Meclis'e girdi - Haber
19:15   Bulanık'ta "Öğretmenler Tiyatro Topluluğu" oluşturuldu - Haber
19:14   Denizli otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Haber
19:13   Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (6) - Haber
19:12   Büyükşehir Belediyesinden hastalara yatak desteği - Haber
19:05   İran gerginliği sonrası Ortadoğu'daki ABD üslerinde saldırı alarmı! - Haber
18:23   İmamoğlu, Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi - Haber
15:57   Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
7.01.2020 19:17:30