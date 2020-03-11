Belçika'da yeni tip koronavirüsten ilk ölüm
Belçika'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
11.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:58
Belçika 'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
Belçika Sağlık Bakanı Maggie de Block tarafından yapılan açıklamada, Brüksel 'de tedavi gören 90 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Ülkede koronavirüs bulaşan kişi sayısı 267'ye yükselmişti.
Belçika Sağlık Bakanı Maggie de Block tarafından yapılan açıklamada, Brüksel 'de tedavi gören 90 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Ülkede koronavirüs bulaşan kişi sayısı 267'ye yükselmişti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : fahrettin koca, Brüksel, Belçika, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağı düştü. Pilotun hayatını kaybettiği o kaza amatör kamerayla görüntülendi
Güncel
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Güncel
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Güncel
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı