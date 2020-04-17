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Belçika'daki gurbetçilerden koronavirüs tepkisi: Belçika'da hijyen yok

Belçika'daki gurbetçilerden koronavirüs tepkisi: Belçika'da hijyen yokEnder DURUEL / BELÇİKA (DHA) Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor.

17.04.2020 14:00 | Son Güncelleme: 17.04.2020 14:05
Belçika 'daki gurbetçilerden koronavirüs tepkisi: Belçika'da hijyen yok
Ender DURUEL/ BELÇİKA (DHA) Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Diplomasinin merkezi ve kısmi sokağa çıkma yasağının 3 Mayıs tarihine kadar uzaltığı Belçika'nın Brüksel kentinin sessizliğini Demirören Haber Ajansı ( DHA) görüntüledi. Brüksel'de yaşayan Türk gurbetçileri ise Belçika'da hijyenin olmadığı ve tedbirlerin yetersizliğinden dert yandı.
Diplomasinin merkezi ve Avrupa'nın göbeği olan Belçika'nın Brüksel kentinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı 3 Mayıs tarihine kadar uzaltı. Avrupa'daki bir çok kurumun merkezi olan Belçika'nın başkenti Brüksel sokaklarındaki sessizliği Demirören Haber Ajansı (DHA) görüntüledi. Sokakların boş olduğu Brüksel'in ıssız mahallelerinde ise polis koronavirüs denetimi gerçekleştiriyor. Sessiz Brüksel sokaklarında paket serivi yapan restoranlardaki Türkçe duyurular dikkat çekti.
TÜRK GURBETÇİLERDEN "HİJYEN YOK" TEPKİSİ
DHA mikrofonlarına konuşan Brüksel'de yaşayan Türk gurbetçiler, karantina günlerini evde geçirdiklerini söyledi. Belçika'da yaşayan Türk gurbetçiler "Belçika'da hijyen yok. Türkiye'deki gibi her yer temizlenmiyor" diyerek Brüksel hükümetinin koronavirüs ile ilgili yürüttüğü mücadeleyi eleştirdi.
"SOKAKLARDA DEZENFEKTEN YOK"
Belçika'da yaşayan Candan Özkara, 'Belçika'da kurallara uyuyor insanlar, alışverişini yapıp evine dönüyor. Belçika'da hiç hijyen yok, görüyorsunuz sokaklar bomboş, hiçbir dezenfekte yok. Çöpçüler sadece çöpü alıp gidiyor. Türkiye'de her yer temizleniyor, sokaklar, camiler, her yer temizleniyor. Türkiye'de sağ olsun Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız gereken ilgiyi gösteriyor. Belçika'da sokağa çıkma yasağı 3 Mayıs'a kadar uzatıldı, Allah hayırlısını versin' dedi.
'1600 EURO MAAŞ ALDIK'
Tercümanlık yapan Fatih Tekin ise, 'Kısmi sokağa çıkma yasağı 3 Mayıs'a kadar uzatıldı, hepimiz bunlara uyacağız, dışarı çıkmamaya özen gösteriyoruz. İşlerimizi yüzde 90 etkiledi maalesef. Fakat devletimiz bize destek sağladı. 1600 euro maaşa bağladı, Devletimize teşekkür ediyoruz. Ancak hijyen konusunda biraz daha fazla çaba gerek' ifadelerini kullandı.
"SIKINTI ÇEKİYORUZ, İNŞALLAH KURTULURUZ"
Vaysal Yavuz adlı bir başka gurbetçi de ' Koronavirüs nedeniyle bizde paket servis olarak 3 Mayıs'a kadar devam edeceğiz. Artık Allah kerim' dedi. Esnaf Fahri Gökcan, 'Sağlık açısından ne gerekiyorsa yapsınlar, biz uyarız. Herkesin de uyması lazım, inşallah bir an önce bundan kurtuluruz, çoğu kişi sıkıntı çekiyor. Sokakların daha çok temizlenmesi gerekiyor. Hijyen önemli.' dedi. Belçika’daki gurbetçilerden koronavirüs tepkisi: Belçika’da hijyen yok

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Belçika, DHA, Güncel
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