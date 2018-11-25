Belçika'daki 'Sarı Yelek' Protestosu Ambulansa Engel Oldu

25 Kasım 2018 Pazar 11:16



25 Kasım 2018 Pazar 11:16

Belçika'nın Charleroi kentinde ambulans sarı yeleklilerin protestosu nedeniyle geç kalınca rahatsızlanan şahıs hayatını kaybetti.Fransa'nın başkenti Paris'te yakıt fiyatlarına karşı başlayan ve Belçika'ya da sıçrayan sarı yeleklilerin protestoları devam ediyor. Belçika'nın Walon bölgesinde düzenlenen protestolarda emniyet güçleri ile göstericiler arasında taşlı, sopalı arbede yaşanıyor. Charleroi kentine yakın Couvin'de rahatsızlanan bir kişi için evine ambulans çağrıldı. Göstericiler tarafından yolun kapatılması nedeniyle bir itfaiye aracının da eşlik ettiği ambulans olay yerine gecikince rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti.İtfaiye Sözcüsü Gilles Boonen, "Akşamüstü bir kişinin evinde rahatsızlandığı ve acil olarak hastaneye kaldırılması için telefon geldi. İtfaiye olarak bizler de ambulansa sarı yeleklerin gösteri düzenlediği yoldan kolay geçmeleri için eşlik ettik. Üstelik ambulansın ve itfaiye arabasının sirenlerinin yanmasına rağmen sarı yelekliler tarafından geçişimiz engellendi. Sonunda 300 metrelik yola 14 dakikada ulaştık. Ama rahatsızlanan kişiye yapılan ilk yardım sonuçsuz kaldı ve rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti. Sarı yeleklere açık bir çağrımız var, bundan böyle asla ambulans ve itfaiye arabalarına engel olmayın. İlk yardım müdahalesinde bir dakikanın çok önem arz ettiğini unutmamak lazım" şeklinde konuştu. - CHARLEROI