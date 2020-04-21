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Belçika'dan 328 Türk vatandaşı yurda getirildi

Belçika'da bulunan 328 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

21.04.2020 23:34 | Son Güncelleme: 21.04.2020 23:37
Belçika 'da bulunan 328 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye 'ye getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, Belçika'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak Trabzon Havalimanı'na indi.
Görevliler tarafından pasaport kontrolü yapılan yolcuların bavulları da AFAD ekiplerince dezenfekte edildi.
Yolcular, daha sonra havalimanında bekletilen otobüslere yerleştirildi.
Belçika'dan getirilen 328 Türk vatandaşından 250'si polis eşliğinde kara yolu ile Gümüşhane'ye, 78 yolcu ise Trabzon'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Fuat Sezgin Öğrenci Yurdu'na götürülecek.
Yurt dışından getirilen vatandaşlar, Trabzon ve Gümüşhane'deki yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak. Belçika’dan 328 Türk vatandaşı yurda getirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Belçika, Güncel
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