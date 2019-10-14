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Belçika'dan DEAŞ uyarısı

Belçika Federal Savcısı Frederic Van Leeuw, başkent Brüksel'de 22 Mart 2016'da düzenlenen terör saldırısına atıfta bulunarak "Unutmamamız gerekiyor ki Belçika'daki terör saldırısı da geri dönenler tarafından gerçekleştirilmişti.

14.10.2019 13:02Belçika'dan DEAŞ uyarısı
Belçika Federal Savcısı Frederic Van Leeuw, başkent Brüksel'de 22 Mart 2016'da düzenlenen terör saldırısına atıfta bulunarak "Unutmamamız gerekiyor ki Belçika'daki terör saldırısı da geri dönenler tarafından gerçekleştirilmişti." uyarısında bulundu.
Fransızca yayın yapan Le Premiere kanalına konuk olan Van Leeuw, Avrupalı DEAŞ'lıların vatandaşları oldukları ülkelere geri dönme ihtimaline ilişkin değerlendirmede bulundu.
Van Leeuw, Avrupalı DEAŞ'lıların artık terör örgütü YPG'nin önceliği olmadığına dikkati çekerek "Durum kontrolden çıkmış durumda. DEAŞ'lıların kaldığı kamplar, belki bize büyük rahatlık sağlıyordu ancak tutuklular için adeta bir cehennemdi. Radikalize olmuş kişileri kontrol altında tutmak da kolay değil." dedi.
Söz konusu kişilerin Belçika'ya geri dönebileceğine işaret eden Van Leeuw, "Unutmamamız gerekiyor ki Belçika'daki terör saldırısı da geri dönenler tarafından gerçekleştirilmişti." ifadesini kullandı.

Belçika, Brüksel, Van, Güncel

Kaynak: AA

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