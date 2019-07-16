16.07.2019 23:30
Haberler» Güncel» Haber

Belçika'dan gelen aile Tarsus'ta kaza yaptı: 5 yaralı

Belçika

Belçika'dan Mersin'in Tarsus ilçesine özel araçla gelen gurbetçi ailenin geçirdiği feci kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.

Belçika'dan Mersin'in Tarsus ilçesine özel araçla gelen gurbetçi ailenin geçirdiği feci kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, TEM otoyolu Çamtepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Belçika'dan Mersin'in Tarsus ilçesine gelen Mehmet G. yönetimindeki 1 VUK 858 plakalı otomobil, yağış nedeniyle bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından Tarsus'ta bulunan hastanelere kaldırılırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Belçika, Mersin, Tarsus, Güncel

Son Dakika Haberleri
04:19   Suudi Arabistan'dan Yeni Zelanda saldırısı kurbanlarının yakınlarına "hac hediyesi"
03:53   Fas'ta Tevhid ve Islah Hareketi'nden "eğitim reformu" tasarısına tepki
03:35   ABD'den Myanmarlı komutanlara ülkeye giriş yasağı
03:34   "PARÇALI AY TUTULMASI" İSTANBUL'DA BÖYLE GÖZLENDİ
03:26   Manisa'da iş yerine tabanca ile ateş edildi
03:24   Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması
02:58   Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Çin'e Uygur tepkisi