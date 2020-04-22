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Belçika'dan getirilen 245 kişi karantinaya alındı

Belçika'da geçici süre için bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türk Hava Yollarına (THY) ait özel seferle yurda getirilen vatandaşlardan 245'i Gümüşhane'de karantinaya alındı.

22.04.2020 04:09 | Son Güncelleme: 22.04.2020 04:11
Belçika 'da geçici süre için bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türk Hava Yollarına (THY) ait özel seferle yurda getirilen vatandaşlardan 245'i Gümüşhane 'de karantinaya alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında yurda gelen 328 kişiden 245'i, Trabzon Havalimanı'ndaki işlemlerin ardından polis eskortu eşliğinde kara yolu ile Gümüşhane'ye getirildi.
Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu'na getirilen 245 yolcuyu AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ve polis ekiplerinden oluşan görevliler karşıladı.
Ateşleri ölçülüp kayıtları yapılan vatandaşlar odalarına yerleştirildi.
Yurt dışından getirilen vatandaşlar, burada 14 gün gözlem altında tutulacak.
Yurda dönen vatandaşlar mutlu
Yurt dışınan dönen vatandaşlardan Enis Benli, gazetecilere yaptığı açıklamada, işi dolayısıyla Belçika'ya gittiğini ancak Kovid-19 salgınının ardından uçuşların iptali nedeniyle mahsur kaldığını söyledi.
Düzenlenen operasyonla yurda dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Benli, "Yurdumuza döndüğümüz için çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada çok güzel karşılandık." dedi.
Ankara Üniversitesinde İtalyan Dili ve Edebiyatı okuyan Melis Temizgezek de Erasmus programı kapsamında İtalya'ya gittiğini ve Kovid-19 salgını nedeniyle programını iptal edip geri dönmek zorunda kaldığını söyledi.
Geri dönmek için Belçika'ya geçtiğini anlatan Temizgezek, yurda döndüğü için mutlu olduğunu belirtti. Belçika’dan getirilen 245 kişi karantinaya alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane, Belçika, Güncel
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