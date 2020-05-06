Haber, Son Dakika, Haberler

Belçika'dan getirilen Türk vatandaşlarının karantina süresi tamamlandı

Belçika'dan getirilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gümüşhane'deki öğrenci yurdunda karantinaya alınan 245 Türk vatandaşı tahliye edildi.

06.05.2020 09:36 | Son Güncelleme: 06.05.2020 09:38
Belçika'dan getirilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gümüşhane'deki öğrenci yurdunda karantinaya alınan 245 Türk vatandaşı tahliye edildi.
Şehir merkezindeki, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu'nda 22 Nisan tarihinde karantinaya alınan 245 vatandaşın karantina süreci sona erdi.
Vatandaşların bugün sabah saatlerinden itibaren ateş ölçümü sonrası yurttan ayrılış işlemlerinin ardından 13 otobüs ile Türkiye'nin 42 iline yolculukları başladı.
Bazı vatandaşlar ise özel araçlarıyla gelen yakılarıyla birlikte şehirden ayrıldı.
Şehirden ayrılmadan önce bazı misafirler ile karantina süreci sona erenler arasında bulunan Belçika'da KVC Westerlo takımında kiralık oynayan Fenerbahçeli futbolcu Berke Özer, yurdun bahçesine çam ağacı dikti.
"İstanbul'a dönüp orada Fenerbahçe ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz"
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Berke Özer, yurtta güzel bir 14 gün geçirdiğini söyledi.
Yetkililerce her türlü ihtiyaçlarının spor aletleri dahil karşılandığını belirten Özer, " Sağ olsunlar, bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve ilgiler yardımcı oldular. Spor aletleri sağladılar. Şimdi de sağlıklı bir şekilde çıktık. Evimize geçip orada da bir 14 günlük ev karantinamızı tamamlayıp inşallah çalışmalarımıza devam edeceğiz. İstanbul'a dönüp orada Fenerbahçe ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sonrasında bu süreç nasıl ilerleyecek bakacağız." diye konuştu.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı da şimdiden kutlayan Özer, tüm Türkiye'nin Ramazan Bayramı'nı da şimdiden kutlayarak "Biz evde kaldıkça herşey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.
"Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum"
Karantina süreci sona eren 61 yaşındaki Atiye Taşkil de İstanbul'da yaşadığını ve sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olan oğlunu görmek için Belçika'ya gittiğini söyledi.
Belçika'da 3 ay kaldığını ve koronavirüs nedeniyle geri dönüşünün 10 gün uzadığını anlatan Taşkil, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bizi getirdiler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 14 gün güzel geçti. Her şeyi sağladılar. Hiçbir şeyimizi eksik etmediler. Şimdi İstanbul'a torunlarımın yanına gidiyorum." ifadelerini kullandı. Belçika’dan getirilen Türk vatandaşlarının karantina süresi tamamlandı

Kaynak: AA

Etiketler: Karantina, Belçika, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Afrika’da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100’den fazla kişi öldü Haberler
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak Haberler
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak
’Bir çay söyler misin?’ dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı Haberler
"Bir çay söyler misin?" dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı
ABD’de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı Haberler
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
Survivor’da yarışma stratejisi tutmayan Mert’e Aycan’dan tepki: Bundan sonra ben yokum Haberler
Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım’a sevdiği için iki koli kestane aldı Haberler
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ’a soruşturma açtı Haberler
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
İBB’nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu Haberler
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
Haberler››Güncel››Belçika'dan getirilen Türk vatandaşlarının karantina süresi tamamlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:32: İzolasyon sürecindeki infaz koruma memurlarıyla iftar yapıldı - Haber 10:32: Bursa'da 4 apartmandaki karantina uygulaması kaldırıldı - Haber 10:32: Van'da çörek içine gizlenmiş sentetik uyuşturucu bulundu - Haber 10:31: (ÖZEL) Şişli sokaklarında müzik şöleni; "Yar saçların lüle lüle, Korona sana güle güle" - Haber 10:31: Başkan Sayan'dan Belediye Başkan Yardımcılığına 2 yeni isim - Haber 10:19: Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha toplanıyor - Haber 09:47: Yürekleri sızlatan görüntü! Kargayı, boynundan iple asarak öldürdüler - Haber 09:37: "Bir çay söyler misin?" dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı - Haberler 09:17: Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı - Magazin 07:48: Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız - Magazin