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Belçika F-16'sı Fransa'da düştü

Belçika'ya ait bir F-16 Fransa'nın kuzey batısında düştü.

19.09.2019 15:14Belçika F-16'sı Fransa'da düştü
Belçika'ya ait bir F-16 Fransa'nın kuzey batısında düştü. Fırlatma koltuğunu kullanarak atlayan pilotlardan biri paraşütüyle elektrik tellerinde asılı kaldı.

Belçika Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Fransa'daki deniz üssüne doğru uçan Belçika F-16'sı Fransa'da düştü. Uçakta bulunan pilotlar fırlatma koltuğunu kullanarak kurtuldu. Pilotlardan biri güvenli bir şekilde kurtulurken, diğer pilot paraşütüyle elektrik tellerine takılı kaldı. Pluvigner yakınlarında meydana gelen olayda, bir evin zarar gördüğü öğrenildi. - BRÜKSEL

Belçika, Fransa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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