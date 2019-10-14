Belçika, Fransa ve Lüksemburg'tan Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği Dişişleri Bakanları Lüksemburg
'da Türkiye
'nin Suriye
'nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nı görüşecek. Birlik içinde yükselen yaptırım sesleri çerçevesinde bütün Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması konusu ele alınacak.
Avrupa Birliği Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye konusunun toplantının ana gündem maddesini oluşturduğunu, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel temsilcisi Geir Pedersen'den de destek alacaklarını ifade etti.