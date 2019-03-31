Belçika İçişleri Bakanlığı, Chrtistian Luyindama Hakkında Yasal İşlem Başlattı

Devre arasında Standard Liege'den Galatasaray'a transfer olan Demokratik Kongolu stoper Christian Luyindama, eski takımına veda için gittiği Anderlecht maçının sonunda rakip takıma küfretmişti.

Hakkında soruşturma başlatılan 25 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak Belçika İçişleri Bakanlığı'nın da harekete geçtiği öğrenildi. Bakanlığa bağlı olarak çalışan futbol biriminin konuyla ilgili olarak polisten rapor aldığı ve yasal işlem başlattığı ifade edildi.

MEN CEZASI ALABİLİR

Belçika'daki kanunlara göre Luyindama'yı 250 ila 5 bin euroluk bir yaptırımın yanı sıra 3 ay ile 5 yıl arasında futbol sahalarından men cezası bekliyor.

(Fanatik)