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Belçika, "kısmi tecrit" uygulamasını 19 Nisan'a uzattı

Belçika, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamındaki "kısmi tecrit" uygulamasını 19 Nisan'a kadar uzattı.

27.03.2020 21:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:28
Belçika,
Belçika , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamındaki "kısmi tecrit" uygulamasını 19 Nisan'a kadar uzattı.
Başbakan Sophie Wilmes, 4 saatten fazla süren Kovid-19 odaklı Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
Wilmes, daha önce alınan ve 5 Nisan'da sona ereceği açıklanan kısmi tecrit kararının 19 Nisan'a uzatıldığını ve bunun 3 Mayıs'a kadar tekrar uzatılabileceğini bildirdi.
Kısıtlayıcı önlemlere uyulup uyulmadığının daha sıkı denetleneceğini vurgulayan Wilmes, kurallara uymayanların cezalandırılacağını ifade etti.
Ülkede uygulamaya konulan kısıtlayıcı tedbirler
Belçika'da acil durum için ya da iş, market, eczane, banka, postane ve akaryakıt istasyonuna gitmek için evden çıkılabiliyor, diğer çıkışlar ise yasaklandı.
Marketlerle eczaneler dışındaki mağazalar ve pazar yerleri kapatıldı.
Süpermarketlerde ise zorunlu mesafe kuralı korunurken, bir kişinin 30 dakikadan fazla içeride kalmasına izin verilmiyor.
İş yerleri, evden çalışma imkanı sağlıyor. Bunun mümkün olmadığı durumlar için çalışanlar arasına yeterli mesafe koyuluyor. Bunları yerine getiremeyen iş yerlerinin kapatılması tavsiye edilirken; şartların karşılanmaması durumunda işletmelere ceza kesiliyor.
Kısıtlamalar, polis denetiminde yürütülürken; toplantılara izin verilmiyor.
Kişilerin, "1,5 metre uzak durma kuralına uyarak" aile bireyleriyle yürüyüşe çıkması ve spor yapmasına izin veriliyor.
Eğitime ara verilen ve tüm kültürel ile spor etkinlikleri iptal edilen Belçika'da kafe, restoran ve eğlence yerleri de kapatılmıştı.
Kediye sahibinden Kovid-19 bulaştı
Öte yandan, yerel medyadaki habere göre, Belçika'da bir kediye Kovid-19 teşhisi konuldu. Virüsün, kediye sahibinden bulaştığı bildirildi.
Virolog Steven Van Gucht, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sahibi, Kovid-19 semptomları göstermeye başladıktan bir hafta sonra, kedi de semptomlar gösterdi." dedi.
Van Gucht, hayvandan insana virüs bulaşmasının ise söz konusu olmadığını kaydederek, "Bunun hayvandan insana değil, insandan hayvana geçiş olduğunu belirtmek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Ulusal Güvenlik Konseyi, Belçika, Güncel

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