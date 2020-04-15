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Belçika, "kısmi tecrit" uygulamasını 3 Mayıs'a uzattı

Belçika hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamındaki "kısmi tecrit" uygulamasını 3 Mayıs'a kadar uzattı.

15.04.2020 19:28 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:28
Belçika,
Belçika hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamındaki "kısmi tecrit" uygulamasını 3 Mayıs'a kadar uzattı.
Başbakan Sophie Wilmes, 3 saatten fazla süren Kovid-19 odaklı Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Wilmes, daha önce alınan ve 19 Nisan'da sona ereceği açıklanan kısmi tecrit kararının 3 Mayıs'a uzatıldığını, kurallara uymayanların cezalandırılmaya devam edileceğini bildirdi.
Normal hayata ne zaman dönüleceğine dair net bir tarih vermenin güç olduğunu aktaran Wilmes, tecridin kaldırılmasının kademeli olacağını ifade etti.
Wilmes, ülkede 31 Ağustos'a kadar hiçbir festivalin yapılmayacağını dile getirerek nalbur, ev ve bahçe malzemeleri satan mağazaların ise yeniden açılacağını söyledi.
Ülkede uygulamaya konulan kısıtlayıcı tedbirler
Belçika'da acil durum için ya da iş, market, eczane, banka, postane ve akaryakıt istasyonuna gitmek için evden çıkılabiliyor, diğer çıkışlar ise yasaklandı. Marketler ve eczaneler dışındaki mağazalar ve pazar yerleri kapatıldı. Süpermarketlerde ise zorunlu mesafe kuralı korunurken, bir kişinin 30 dakikadan fazla içeride kalmasına izin verilmiyor.
İş yerleri, evden çalışma imkanı sağlıyor. Bunun mümkün olmadığı durumlar için çalışanlar arasına yeterli mesafe koyuluyor. Bunları yerine getiremeyen iş yerlerinin kapatılması tavsiye ediliyor, şartların karşılanmaması durumunda işletmelere ceza kesiliyor.
Kısıtlamalar, polis denetiminde yürütülürken toplantılara izin verilmiyor. Kişilerin, "1,5 metre uzak durma kuralına uyarak" aile bireyleriyle yürüyüşe çıkması ve spor yapmasına izin veriliyor. Eğitime ara verilen ve tüm kültürel ile spor etkinlikleri iptal edilen Belçika'da kafe, restoran ve eğlence yerleri de kapatılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ulusal Güvenlik Konseyi, Belçika, Güncel
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