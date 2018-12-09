Belçika Kralı Bakanların İstifalarını Kabul Etti

Belçika
Kralı Philippe, Yeni Flaman İttifakı (N-VA) bakanlarının istifalarını kabul etti.
Belçika Kraliyet Sarayı
'ndan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı
Jan Jambon, Maliye
Bakanı Johan Van
Overtveld, Savunma Bakanı Sander Loones, Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken ve Belçika Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir'in istifalarının kabul edildiği bildirildi.
Belga Haber Ajansına göre, Sağlık Bakanlığı
görevini yürüten Maggie de Block Mülteci ve Göç Bakanlığı, Başbakan Yardımcısı
Alexander de Croo Maliye Bakanlığı
, Devlet Bakanı Peter de Crem ise İçişleri Bakanlığı
görevine getirilecek.
Haberde, Dışişleri Bakanı Didier Reynders
'in aynı zamanda Savunma Bakanlığı görevini yürüteceği belirtildi.
Belçika'da, Birleşmiş Milletler
Göçmen Paktı'nın yarattığı kriz nedeniyle milliyetçi Yeni Flaman İttifakı (N-VA) koalisyon hükümetinden çekildiğini açıklamıştı.
Belçika
09 Aralık 2018 Pazar 20:04