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Belçika mahkemesi Puigdemont'un tutuklanması kararını askıya aldı

Belçika mahkemesi, eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'un tutuklanma ve İspanya'ya iadesi kararını, Avrupa Parlamentosundan mazbatasını almasının ardından askıya aldı.

02.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:34 Belçika mahkemesi Puigdemont'un tutuklanması kararını askıya aldı
mahkemesi, eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'un tutuklanma ve 'ya iadesi kararını, Parlamentosundan mazbatasını almasının ardından askıya aldı.
Puigdemont, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, diğer tutuklu Katalan lider Oriol Junqueras'ın da serbest bırakılıp Avrupa parlamenteri görevini icra etmesinin önünün açılmasını istedi.
Belçika yargısının kendi dokunulmazlığını tanıdığını duyuran Puigdemont, mahkemenin kendisi hakkındaki tutuklama ve iade kararını dondurduğunu bildirdi.
Puigdemont, İspanya hükümetinin de Belçika mahkemesinin kararını takip etmesi ve hukuka uyması çağrısında bulundu.

Belçika, İspanya, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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