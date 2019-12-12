Haberler » Güncel » Belçika mahkemesinden DEAŞ'lıların çocuklarına ilişkin karar - Haber

Belçika mahkemesinden DEAŞ'lıların çocuklarına ilişkin karar

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir mahkeme, Suriye'de bulunan terör örgütü DEAŞ'lı 4 kişinin 10 çocuğunun ülkeye getirilmesine karar verdi.

12.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:16Belçika mahkemesinden DEAŞ'lıların çocuklarına ilişkin karar
'nın başkenti Brüksel'de bir mahkeme, 'de bulunan terör örgütü DEAŞ'lı 4 kişinin 10 çocuğunun ülkeye getirilmesine karar verdi.
Brüksel Asliye Mahkemesi, Suriye'nin kuzeydoğusunda bir kampta bulunan Belçika vatandaşı 4 DEAŞ'lının çocuklarına ilişkin davayı karara bağladı.
Mahkeme, söz konusu yabancı terörist savaşçıların 10 çocuğunun Belçika'ya getirilmesi gerektiğine hükmetti.
Çocukların ebeveynlerinin ülkeye geri dönemeyeceğine karar veren mahkeme, Belçika'nın 6 hafta içinde çocuklara konsolosluk yardımı sağlaması ve dönüş için gerekli işlemleri tamamlaması gerektiğini bildirdi.
Çocuklar 6 hafta içinde Belçika'ya gelemezse ülke her bir çocuk için günlük 5 bin avro para cezası ödeyecek.

Belçika, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:01 Oluşturulan kitap havuzu ile her hafta bir kitap okuması sağlanacak - Haber
15:01 "Okul Bahçeleri Rengârenk Oyun Alanlarına Dönüşüyor" - Haber
15:01 Esenyurt'ta kantin denetimi; şırınga çikolata okul çevresindeki okullarda satılıyor - Haber
15:01 Esenyurt'ta vatandaşları kar payı vaadiyle dolandıran kuyumcu yakalandı - Haber
14:56 Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatıldı - Haber
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
12.12.2019 15:03:26