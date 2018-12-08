Fransa'nın Ardından Brüksel'de de Sarı Yelekliler Sokağa Çıktı

Sarı Yeleklilerin'in, Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan protestosu Belçika'ya da sıçradı. Ekonomik koşullar için sokağa çıkan halk, Fransa'ya giden yolu kapattı. Yaşanan olaylarda 50 eylemci gözaltına alındı.
YOLA SET ÇEKTİLER
Ülkedeki ekonomik koşulları ve akaryakıt zamlarını protesto eden Sarı Yelekliler, Belçika-Fransa arasındaki E-40 otoyoluna set çekerek trafiğe kapattı.
50 EYLEMCİ GÖZALTINDA
Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ve NATO'ya ev sahipliği yapan başkent Brüksel'de ise Sarı Yelekliler'in gösterileri başlamadan önce polis 50 eylemciyi gözaltına aldı.
Brüksel polisi sözcüsü Ilse Van de Keere, Brüksel merkez tren istasyonu ve AB kurumlarının bulunduğu Schuman bölgesinde 50'ye yakın kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Brüksel polisi, şehir merkezi, AB Komisyonu ve AB Konseyi'nin bulunduğu Schuman bölgesinde yoğun güvenlik önlemi alırken, binaların yakınlarında bulunan sokakların girişlerini dikenli tellerle çevirdi.
Avrupa Birliği,Belçika,Brüksel
08 Aralık 2018 Cumartesi 13:59