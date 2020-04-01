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Belçika'nın Limburg bölgesindeki ağır hastalar ambulanslarla farklı şehirlere sevk ediliyor

Belçika'nın maden bölgesi olarak bilinen Limburg'te koronavirüse yakalanan ağır hastalar Savunma Bakanlığı'nın devreye soktuğu ambulanslarla ülkenin farklı şehirlerine götürülüyor.

01.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:14
Belçika'nın Limburg bölgesindeki ağır hastalar ambulanslarla farklı şehirlere sevk ediliyor

Belçika 'nın maden bölgesi olarak bilinen Limburg'te koronavirüse yakalanan ağır hastalar Savunma Bakanlığı'nın devreye soktuğu ambulanslarla ülkenin farklı şehirlerine götürülüyor.


Belçika basını VRT NWS hastaların farklı şehirlerde bulunan hastanelerde tedavi altında alınabilmesi için Savunma Balanlığı'nın birçok ambulansı devreye soktuğunu yazdı.

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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Belçika, Dünya
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