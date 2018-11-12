Belçika'nın Yeni Milli Savunma Bakanı Loones Yemin Etti

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:35



12 Kasım 2018 Pazartesi 16:35

Belçika Milli Savunma Bakanı N-VA Partili Sander Loones yemin ederek görevine başladı.Flaman Milliyetçileri olarak bilinen Yeni Flaman Birliği (N-VA) Partisi'nin 2014 yılından beri AP Milletvekilliği yapan Sander Loones, yemin ederek görevine başladı. Geçtiğimiz 14 Ekim yerel seçimlerinde Hasselt Belediye Başkan adayı olan ve seçimlerden zaferle çıkan Steven Vandeput, Milli Savunma Bakanlığından istifa etmişti. Steven Vandeput'ten sonra boşalan Milli Savunma Bakanlığına, AP Milletvekili ve N-VA (Flaman Milliyetçi Cephe) Partisi Başkan Yardımcısı Sander Loones getirildi. Belçika Kralı Filip'in önünde yemin ederek göreve başlayan Sander Loones kabinede en genç bakan olarak da tarihe geçti. Kral Filip'in sarayında gerçekleşen yemin törenine Belçika Federal Hükümeti Başbakanı Charles Michel de katıldı. - BRÜKSEL