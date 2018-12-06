Belçika Parlamentosu, BM Göçmen Paktı'nın İmzalanmasına Onay Verdi

Belçika
'nın Birleşmiş Milletler
(BM
) Göçmen Paktı'nı imzalaması yönündeki önerge Federal Parlamento
'da kabul edildi.
Koalisyonun en büyük ortağı Yeni Flaman İttifakı'nın (N-VA) desteklemeyeceğini açıkladığı önerge, Federal Parlamento'da oy çokluğu ile kabul edildi.
Böylece, Belçika Başbakanı Charles Michel
'in, BM Göçmen Paktı ile ilgili 10-11 Aralık
'ta Fas
'ın Marakeş
kentinde yapılacak hükümetler arası konferansta söz konusu belgeye imza atması bekleniyor.
Aşırı sağcı N-VA, söz konusu paktın imzalanmasına karşı olduğunu ve imzalanması halinde "hükümetten çekilebileceğini" bildirmişti.
N-VA'nın bundan sonra atacağı adım, hükümetin dağılıp dağılmayacağı konusunda belirleyici olacak.
BM Göçmen Paktı, 19 Aralık'ta BM Genel Kurulu'nda oylanacak.
Aralık,Parlamento,Belçika,Birleşmiş Milletler
06 Aralık 2018 Perşembe 01:48