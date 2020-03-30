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Belçika polisi Covid-19'un en çok görüldüğü Beringen'de Türklere kuralları uygulatmakta zorlanıyor

Belçika'da koronavirüs vakalarının had safhaya ulaştığı maden bölgesi Limburg'de polis yetkilileri, "Türk vatandaşlarının bir araya gelme alışkanlıklarından vazgeçememesinin ciddi sorun teşkil ettiğini." ifade etti.

30.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:44
Belçika polisi Covid-19'un en çok görüldüğü Beringen'de Türklere kuralları uygulatmakta zorlanıyor
Belçika 'da koronavirüs Covid-19 vakalarının giderek arttığı maden bölgesi Limburg'de polis yetkilileri, "Türk vatandaşlarının bir araya gelme alışkanlıklarından vazgeçememesinin ciddi sorun teşkil ettiğini" ifade etti.

Euronews 'e konuşan Beringen Polis Müdürü Geert Wouters, "Polis arabaları şehri dolaşıyor, kurallara uymayanlara ceza kesiliyor. Bazı Türk vatandaşlarının bir araya gelme alışkanlıklarından vazgeçememesi ciddi sorun teşkil ediyor. Kültürel bir durum. Türk vatandaşlarına kuralları uygulatmakta zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Koronavirüs, Euronews, Belçika, Polis, Dünya
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