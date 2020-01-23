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Belçika sokaklarındaki askerler çekiliyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen terör saldırılarının ardından sokaklarda askerlerin devriye gezmesini sağlayan programın sonlandırılacağı bildirildi.

23.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:16Belçika sokaklarındaki askerler çekiliyor
'nın başkenti 'de gerçekleşen terör saldırılarının ardından sokaklarda askerlerin devriye gezmesini sağlayan programın sonlandırılacağı bildirildi.
Belçika Kara Kuvvetleri Komutanı Marc Compernol, yerel basına yaptığı açıklamada, Brüksel ve 'te devriye gezen askerlerin şubattan itibaren Savunma Bakanlığındaki asli görevlerine döneceğini kaydetti.
Compernol, "Savunma Bakanlığının az olan kaynaklarını akıllıca kullanmak zorundayız. Bu nedenle polis birimlerine destek verilmesi için başka bir çözüm bulunması gerekiyor." ifadesini kullandı.
"Belçika'nın güvenliği sınırlarının dışında başlıyor ve bu da bizim temel görev alanımız." değerlendirmesinde bulunan Compernol, Belçikalı yetkililere çözüm üretilmesi için çağrı yaptı.
Maliyeti 200 milyon avro
Askerlerin sokaklarda devriye gezmesinin son 4 yılda Belçika hükümetine maliyetinin yaklaşık 200 milyon avroya yaklaştığı ifade ediliyor.
Brüksel'deki terör saldırıları sonrasında alınan tedbirler çerçevesinde askerler, şehrin önemli noktalarında nöbet tutmaya ve devriye gezmeye başlamıştı. Devriye gezen askerlerin terör saldırısı hazırlığında olan bazı kişileri etkisiz hale getirdiği bildirilmişti.
Brüksel'de bir metro istasyonu ve havalimanında 22 Mart 2016'da düzenlenen saldırılarda 32 kişi ölmüş, 270 kişi yaralanmıştı.
Saldırının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Salih Zeki Çolak, Brüksel, Belçika, Anvers, Güncel

Kaynak: AA

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