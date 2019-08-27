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Belçika, tatil için gittiği Türkiye'den çıkamayan Gülsüm Çetinkaya için devrede

Belçika'nın Anvers kentinde ikamet eden 27 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Gülsüm Çetinkaya bu yaz ailesi ile tatil için Türkiye'ye gitti ancak Edirne sınır kapısında pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. 44 gün cezaevinde kaldı, şimdi ise Belçika'ya dönemiyor.

27.08.2019 12:45 Belçika, tatil için gittiği Türkiye'den çıkamayan Gülsüm Çetinkaya için devrede
Belçika'nın Anvers kentinde ikamet eden 27 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Gülsüm Çetinkaya bu yaz ailesi ile birlikte tatil için Türkiye'ye gitti ancak Edirne sınır kapısında pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. Toplam 44 gün cezaevinde kalan Çetinkaya'nın doğduğu ülke Belçika'ya dönmesine izin verilmiyor.

Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Gülsüm Çetinkaya'nın yurt dışı yasağı devam ediyor. Çetinkaya'nın 2014-2015 yıllarında Facebook üzerinden yaptığı paylaşımlarının suç teşkil ettiği öne sürülüyor.
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Çetinkaya, Türkiye, Belçika, Anvers, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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