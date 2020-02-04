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Belçika tüm tütün ürünlerinin reklamını yasaklayacak

Belçika, her türlü tütün ürününün reklamını 2021 Ocak'tan itibaren yasaklama kararı aldı.

04.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:06Belçika tüm tütün ürünlerinin reklamını yasaklayacak
, her türlü tütün ürününün reklamını 2021 Ocak'tan itibaren yasaklama kararı aldı.
Belçika'nın Flamanca yayın yapan resmi televizyon kanalı VRT'nin haberine göre, karar mecliste oy birliğiyle alındı.
Karara göre, 2021 Ocak'tan sonra mağazaların önünde ya da içerisinde herhangi bir tütün ürününün reklamı yapılamayacak.
Aynı zamanda, araçlarda 18 yaşından küçük bir çocuğun bulunması halinde sigara içilmesi de yasaklanacak.
Kararın akciğer kanserinin temel nedenlerinden biri olan sigara tüketimini azaltmak için alındığı belirtildi.

Belçika, Güncel

Kaynak: AA

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