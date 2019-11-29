Belçika uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist ülkelerine sınır dışı edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Belçika uyruklu 2 Yabancı Terörist Savaşçı, ülkelerine sınır dışı edildi." ifadeleri kullanıldı.

FRANSIZ VATANDAŞI 11 DEAŞ'LI DAHA İADE EDİLECEK

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün İzmir'de bir otelde düzenlenen "PKK, PYD ve DEAŞ'ın etkinliklerini bitirmediğiniz sürece göçü durdurmak ve tersine çevirmek mümkün değildir. Türkiye bu anlamda göç yönetimde ciddidir. Çünkü terörle mücadelede ciddidir. Bugün DEAŞ'lıları ülkelerine iade etme sürecimiz de aynen devam ediyor. Mesela bu hafta cuma, cumartesi günleri Belçika ve İrlanda'ya iadelerimiz olacak. Yine 11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

YABANCI TERÖRİST SAVAŞÇILARA YAPILAN İŞLEMLER

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 9'uncu maddesi uyarınca çatışma bölgeleriyle bağlantılı, terör örgütlerine üye oldukları, terör örgütleriyle iltisaklı oldukları veya terörist faaliyetlere iştirak eden/edecek yabancılar hakkında yurda giriş yasağı kararı alınıyor.

Hakkında yurda giriş yasağı bulunmasına rağmen hudut kapılarına gelenler, "kabul edilemez yolcu" kapsamında geldikleri ülkeye geri gönderiliyor. Ayrıca 30 ilde kurulan risk analiz birimlerince yapılan değerlendirme sonucunda, kamu düzeni ve güvenliği bakımından Türkiye'ye girişlerinin sakıncalı olduğu değerlendirilen yabancılar da hudut kapılarında "kabul edilemez yolcu" kapsamında geldikleri ülkeye geri gönderiliyor.

Güvenlik güçlerince yakalanmaları ya da tespit edilmeleri akabinde yabancılara dair 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında, "yabancı terörist savaşçı" şüphesiyle hakkında idari işlem yapılanlar ve terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi destekleyicisi olanlar, kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar, uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler hakkında sınır dışı etme kararı alınıyor.

Söz konusu yabancılar, 6458 sayılı Kanunun 52. maddesi uyarınca sınır dışı etme ve idari gözetim kararı alınarak, ülkelerine, transit gidebileceği bir ülkeye ya da üçüncü ülkeye çıkışları sağlanıyor.

Yabancıların geçerli pasaportları olması halinde vize serbestisi kapsamında gitmek istedikleri üçüncü ülkelere çıkışları sağlanıyor. Geçerli pasaportu olmayan yabancıların, konsolosluklar üzerinden temin edilen seyahat belgeleriyle sadece menşe ülkelerine çıkışları sağlanabiliyor.

Sınır dışı edilecek yabancı terörist savaşçı veya şüphelisi kapsamında yer alan yabancıların, Türkiye'den çıkışları sağlanmadan önce belirlenen seyahat programı, Dışişleri Bakanlığına en az 48 saat öncesinden bildiriliyor. Dışişleri Bakanlığınca da ilgili ülke büyükelçiliğine bildirim yapılıyor.