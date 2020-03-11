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Belçika ve Endonezya'da ilk koronavirüs ölümleri

Belçika ve Endonezya'da ilk koronavirüs (Kovid-19) teşhisi koyulan 2 hasta hayatını kaybetti.

11.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:45
Belçika ve Endonezya'da ilk koronavirüs ölümleri

Belçika ve Endonezya'da ilk koronavirüs (Kovid-19) teşhisi koyulan 2 hasta hayatını kaybetti. Belçika'daki hastanın 90, Endonezya'daki hastanın ise 53 yaşında olduğu açıklandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel 'de koronavirüs teşhisi koyulduktan sonra tedavi altına alınan 90 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Belçika Sağlık Bakanı Maggie de Block, "Sağlık ekipleri tarafından sağlanan iyi bakım şartlarına rağmen, 90 yaşında bir hasta öldü" dedi.

Endonezya'da 53 yaşındaki yabancı uyruklu bir kadının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu. Hükümet sözcüsü Achmad Yurianto, kadının hayatını kaybetmesindeki asıl etkenin diğer hastalıklar olduğunu belirtti.

Yetkililerin paylaştığı verilere göre, Belçika'da 267 vaka bulunurken; Endonezya'da ise 27 vaka bulunuyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Brüksel, Belçika, Dünya

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