Haberler » Güncel » Belçika'ya sınır dışı edilen 2 yabancı terörist savaşçı tutuklandı - Haber

Belçika'ya sınır dışı edilen 2 yabancı terörist savaşçı tutuklandı

Türkiye tarafından Belçika'ya sınır dışı edilen 2 yabancı terörist savaşçı tutuklandı.

29.11.2019 21:10 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:10Belçika'ya sınır dışı edilen 2 yabancı terörist savaşçı tutuklandı
tarafından 'ya sınır dışı edilen 2 yabancı terörist savaşçı tutuklandı.
Belçika Federal Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, 2 teröristin tarifeli uçakla Brüksel Havalimanı'na indiği duyuruldu.
Açıklamada, Fatima B. ve Rahma B. adlı yabancı terörist savaşçıların federal polisin terör bürosu tarafından tutuklanarak 'te bir cezaevine sevkedildiği kaydedildi.
Anvers Asliye Mahkemesi'nin, 18 Mayıs 2015'de Fatima B, 27 Haziran 2019 ise Rahma B. hakkında terör örgütü faaliyetlerine katılma suçundan gıyabi tutuklama kararı çıkartıldığı anımsatılan açıklamada, teröristlerin 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ifade edildi.
İçişleri Bakanlığı, Belçika uyruklu iki yabancı terörist savaşçının Türkiye'den sınır dışı edildiğini bildirmişti.

Türkiye, Belçika, Anvers, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:16 Kayıp çinli kadının cesedi bulundu 4 kişi gözaltına alındı
21:16 Bodrum'da öğretmenler yemekte bir araya geldi
21:15 İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor
21:14 AK Parti Milletvekili Özşavlı'dan Türkiye karşıtı söylemlere müdahale
21:12 Afyonkarahisar'da tren hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
20:31 Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Tedavi süreci bitmiştir
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti
19:05 Anket şirketi duyurdu: 'Beştepe'de görüşme' iddiası en çok Kılıçdaroğlu'nu yıprattı
18:35 Fetullah Gülen'in iç çamaşırını hediye ettiği örgüt mensubu yakalandı
18:20 İsveçli bakandan terör örgütü PKK'ya açık destek: Ben sizin dağınızım
15:38 Kimliği belirsiz kişiler tarafından dövülüp vurulan adam, feci şekilde can verdi
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
29.11.2019 21:18:40