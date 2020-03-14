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Belçikalı bilim insanları koronavirüsü etkisiz hale getirdiklerini açıkladı

Belçika’daki Gent Üniversitesi Biyoteknoloji Merkezi (VIB) laboratuvar ortamında Covid-19 virüsünü etkisiz hale getirdiklerini açıkladı. Merkez, bunun koronavirüsün tedevasi için ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu ve ilaç geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

14.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:02
Belçikalı bilim insanları koronavirüsü etkisiz hale getirdiklerini açıkladı
Belçika 'dan koronavirüsün tedavisiyle ilgili önemli bir açıklama geldi. Belçika'daki Gent Üniversitesi Biyoteknoloji Merkezi (VIB) laboratuvar ortamında Covid-19 virüsünü etkisiz hale getirdiklerini açıkladı. Merkez, bunun koronavirüsün tedevasi için ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu ve ilaç geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

VIB'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre merkezin uzmanlarından Dr. Xavier Saelens ve Gent Üniversitesi Biyoteknoloji Merkezi araştırma ekibi tarafından Covid-19 virüsünün muhtemel tedavisi konusunda çığır açan olağanüstü bir bilimsel çalışma gerçekleştirdi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Belçika, Gent, Dünya

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