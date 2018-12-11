Belçikalı Öğrencilerden Yabancı Öğrencilere Saldırı Tehdidi

Belçika
'nın Brugge
şehrindeki Mühendislik, Spor ve Sanat Okulu (KTA) öğrencileri yabancı öğrencilere saldırı tehdidinde bulundu.
Belçika'nın Brugge şehrinde yer alan Mühendislik, Spor ve Sanat Okulu (KTA) öğrencileri, resepsiyon dersi (OKAN) sınıfının yabancı kökenli öğrencilerini tehdit etti. Brugge kentindeki orta ve lise dengi KTA okullunda eğitim gören ve aşırı sağ eğilimli fikirlere sahip olan öğrenciler tarafından açılan özel Facebook
sohbet grubunda yer alan mesajlarda, öğrenciler Felemenkçesi iyi olmayan öğrencilere özel ders veren OKAN sınıfına saldırma tehdidinde bulundu.
Öğrencilerden 17 ve 18 yaş grubunda olanlar ise Facebook sayfasında silah fotoğrafları yayınladı. Bir öğrencinin teneffüs esnasında ırkçı Nazi sözleri ve sloganları atmasının ardından okulun yönetimi durumu polise bildirdi. Polis
ırkçı Nazi sözleri kullanan öğrencinin ifadesini aldı. Yapılan araştırmanın ardından ırkçı öğrenci çetesi çökertildi. Savcılık öğrenciler hakkında soruşturma başlattı. İlk etapta 5 öğrenci geçici bir süre için okuldan uzaklaştırıldı. Bir öğrencinin evinde düzenlenen baskında silahlar ele geçirildi. İfadesi alınan öğrenciler kendilerinin faşist olduklarını inkar etmedikleri ve Sağ İttifak Partisi (Rechtse Alliantie) kuracaklarını ve Belçika'daki tüm yabancıları öldürmek istediklerini belirtti. Polis, ırkçı zihniyetli Brugge kentindeki KTA okulu öğrencilerinin faşist olmaktan öte, çok kötü ammeler pesinde olduklarını bildirdi.
Savaş silahları
Irkçı öğrencilerin Facebook sayfasında asker kıyafetli fotoğraflarıyla birlikte, 'dövüş için hazır', 'ben Flamanım benimle dalga geçemezsiniz' ve 'yabancılara ölüm' mesajları yer alıyor. OKAN sınıfı, genellikle mülteci çocukların yer aldığı sınır olmakta ve ağırlıklı olarak bölge lisanı olan Felemenkçe lisanı öğretiliyor.
"Tehditleri çok ciddiye alıyoruz"
KTA Okul Sözcüsü Greet Verleye, "Öğrenciler arasında ırkçı faşist konuşmaları duyunca hemen polise verdik. Faşist zihniyetli öğrencilerin tehdidini çok ciddiye alıyoruz. Bir okul olarak, herkese hiçbir ayrım yapmaksızın hak ettikleri eğitimi vermek için çaba gösteriyoruz. Saldırı tehdidi alıyorsak, polisi aramamız doğaldır" dedi.
Savcının soruşturması üzerine sorgulanan 5 öğrenci serbest bırakıldı. Öğrencilerden birinin evinde silah ve askeri kıyafetler bulundu. Silah ve askeri kıyafetle poz veren öğrencinin daha sonra serbest bırakılması şaşkınlıkla karşılandı. - BRÜKSEL
Brugge,Belçika
11 Aralık 2018 Salı 10:48