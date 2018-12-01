Belçikalı Sarı Yelekliler: "Belçika'daki Sokak Savaşında Attığımız Taşlar Bizim Vergilerimizle...

Belçika
'daki eylemlerine devam edeceklerini duyuran 'Sarı Yelekliler', Başbakan Charles Michel
ile görüşmek üzere randevu aldıklarını, Michel'in ise görüşmeyi son anda iptal ettiğini açıkladı.
Belçika'da sokakları ve 2 polis aracını ateşe vererek sokakları adeta savaş alanına çeviren 'Sarı Yelekliler' protestolarına devam edeceklerini duyurdu. Sarı Yelekliler adına açıklamada bulunan avukat Corinne Huybrechts (60), Başbakan Charles Michel
ile görüşmek istediklerini belirterek, "Başbakan Charles Michel tarafından ağırlanacaktık. Beş kişilik bir heyetimiz vardı. Liege ve Charleroi
'de bir hafta boyunca akaryakıt fiyatlarının yüksekliğini protesto eylemine yürüten dört kişi ve ben olacaktım. Ben bir avukatım. Başbakan Michel
'in Brüksel
'deki konutun önünde emniyet güçleri adeta duvar örmüş vaziyette duruyorlardı. Emniyet güçleri aniden göz yaşartıcı gaz sıktı. Meğer Başbakan Michel, bizimle görüşmekten vazgeçmiş" ifadelerini kullandı.
Kendilerine saldırıldığın altını çizen Huybrechts, "Şimdi politikacılar kalkıp da 'Sarı Yelekliler'i suçlamasınlar. Bizler Başbakan Michel ile randevumuz olmasına rağmen saldırıya uğradık" dedi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen protestolar sırasında 2 polis aracı ateşe verilmiş ve 60 kişi de gözaltına alınmıştı. - BRÜKSEL
Polis,Charles Michel,Belçika
01 Aralık 2018 Cumartesi 10:53