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Belçikalı turisti kurtarmak için seferber oldular

Muğla'nın Bodrum ilçesine tatile gelen 55 yaşındaki Belçikalı turist denizde yüzerken hayatını kaybetti.

06.09.2019 00:13 Belçikalı turisti kurtarmak için seferber oldular
Muğla'nın Bodrum ilçesine tatile gelen 55 yaşındaki Belçikalı turist denizde yüzerken hayatını kaybetti. Yerli ve yabancı turistler, Belçikalı turisti kurtarmak için seferber oldu.

Bodrum'a tatile gelen 55 yaşındaki Belçikalı Eddy Henri Avandecaetsbeek, Poyraz Koyun'da yüzerken fenalaştı. Deniz ortasında hareketsiz bir şekilde durduğunu fark eden yerli ve yabancı turistler Avandecaetsbeek'i karaya çekti. Kıyıda ilk müdahaleyi yapan turistler daha sonra Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Deniz ambulansıyla alınan Avandecaetsbeek, Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Avandecaetsbeek kurtarılamadı. Belçikalı turistin kesin ölüm nedeninin otopsiden sonra belirleneceği öğrenildi.

Belçikalı turistin cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - MUĞLA

Bodrum, turist, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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