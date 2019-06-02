Belçim Bilgin'den ilk gün itirafı: Ter dolu bir buluşma oldu

Belçim Bilgin 2006 yılında dünya evine girdikleri Yılmaz Erdoğan ile 2018 yılında evliliklerini resmi olarak noktalamıştı. 51 yaşındaki Erdoğan adliye çıkışı "Sevgi ve saygı dolu bir şekilde bitti. Adliyeye el ele girdik, kol kola çıktık" sözleriyle boşandığı eşiyle hala dost oldukları sinyalini vermişti.

"TER DOLU BİR BULUŞMA OLDU"

YouTube'da yayınlanan 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programına konuk olan oyuncu, eski eşiyle 2004'teki ilk buluşmasını şöyle anlattı:

"Paris'teydik. Çok heyecanlıydım. Gören olur mu diye endişeliydik. Ailem bile bilmiyordu. El ele tutuştuk. Benim elim ne kadar terlediyse artık, yüzümden bile terler aktı. Ter dolu bir buluşma oldu."