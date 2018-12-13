Yılmaz Erdoğan'dan Boşanan Belçim Bilgin Kimdir?

Bir çocukları olan Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin çifti sessiz sedasız boşandı. Yılmaz Erdoğan'dan ayrılan Belçim Bilgin kimdir?

BELÇİM BİLGİN KİMDİR?

Belçim Bilgin, 31 Ocak 1983 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Şeyh Said İsyanı'nı başlatan Şeyh Said'in torunu olan Bilgin, ilkokulu Ankara'da ki Salih Alptekin İlkokulu'nda okuduktan sonra İskenderun'a taşınarak ortaokulu ve liseyi Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nde okudu.

YILMAZ ERDOĞAN'IN DERSLERİNE KATILDI

Bilgin, 2002 yılında Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Bilgi-Belge Yönetimi Bölümü'nde okumaya başladı ve bu sırada bir arkadaş vasıtasıyla Yılmaz Erdoğan'la tanıştı. Yılmaz Erdoğan'ın ders verdiği Beşiktaş Kültür Merkezi Workshop'larına katıldı. "Sıfır Kilometre" adlı filmde oynayan genç oyuncu, okulunu bırakarak Paris'e yerleşti. İki yıllık Paris deneyimi sırasında "Dol" adlı filmde de rol aldı. 2006 yılında Türkiye'ye döndü.

OYNADIĞI FİLMLE CANNES FİLM FESTİVALİNE KATILDI

Iraklı yönetmen Hiner Saleem`in filmi 'Sıfır Kilometre'de başrol oynayan Bilgin, Cannes Film Festivali'ne katıldı. 2011 yılında "Kurtuluş Son Durak" adlı filmde yer aldı. Kadın iletişim ve araştırma derneği olan "Uçan Süpürge" ile çocuk evliliğinin önlenmesi için çeşitli çalışmalarda bulundu.

BİLGİN VE ERDOĞAN BOŞANDI

Belçim Bilgin, 10 Ağustos 2006'da Yılmaz Erdoğan ile evlendi. Bu evlilikten Rodin Nazım adında bir oğlu oldu. Çift ardından 2014 yılının Şubat ayında Amerika'ya taşındı ve Beverly Hills'e yerleşti. Uzun süre Amerika'da oğluyla birlikte kalan Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan'ın sessiz sedasız boşandığı öğrenildi.