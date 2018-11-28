Belde Evleri Kadınlarını Bilgilendirme Toplantıları

Tepebaşı
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
'ın Belde Evleri kursiyerleriyle bir araya geldiği toplantılar, Bahçelievler
Belde Evi ve Meslek Edindirme Kursu'nda başladı.
Tepebaşı Belediyesi'nin Belde Evleri'ndeki kadınlara yönelik düzenlediği bilgilendirme toplantıları başladı. Belde Evleri'ndeki kadınlarla bir araya gelerek Tepebaşı Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeleri anlatan Başkan Ataç, Bahçelievler Belde Evi ve Meslek Edindirme Kursu'nda da kadınlarla bir araya geldi. Başkan Ataç'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Melih Savaş
, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Sülbiye Bilen, Eskibağlar Muhtarı Şenol İtgin ve Yenibağlar Mahalle Muhtarı Mine Türeli ile çok sayıda kursiyer ve eğitmenleri katıldı.
Başkan Ataç, kadınlara Yaşam Köyü, Çocuk Merkezleri, Su Sporları Merkezi, Matematik Evi, kültür gezileri, Belde Evleri ve Deneyimli Kafeler gibi hayata geçirdiği projeler başta olmak üzere, Tepebaşı Belediyesi'nin Türkiye
ve dünyada elde ettiği derecelerden bahsetti.
"5 senede 500 bin ton asfalt attık"
Bilgilendirme toplantısında konuşan Başkan Ataç, sözlerine belediye çalışmalarından bahsederek başladı. Ataç, "15 senedir sıkıntısız bir şekilde mahallelerimize hizmet verdik. Çünkü mahallelerimiz ve orada yaşayan vatandaşlarımız bizim için çok önemli. Temel hizmetlerin en iyisini yapmak konusunda hep iddialı olduk. 5 senede 500 bin ton asfalt atmışız" dedi.
Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelerden de bahsederek, "Yaşam Köyü'nü görmenizi isterim. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni, Su Sporları Merkezi'nin, Çocuk Senfoni Orkestrası'nı görmenizi isterim. 1999'da göreve geldiğimizde Tepebaşı'nda bir spor salonu yoktu. Sadece Anadolu Üniversitesi
'nde vardı. Bugün iki tane büyük tesisimiz var: Su Sporları Merkezi ve Yunus Emre Spor Tesisleri. Mahallelere halı sahalar yaptık" şeklinde konuştu.
"Tepebaşı'ndaki birlik her yere örnek olsun"
Tepebaşı Belediyesi'nin ulusal ve uluslararası platformlarda adını duyurmasından da bahseden Başkan Ataç, "Geçtiğimiz günlerde TÜBİTAK, 230 kurum ve kuruluşun içerdiği, hazırlanan projeler ile Avrupa Birliği
'nden alınan hibeleri sıralayan bir liste yaptı. İlk sırada TÜBİTAK var. Listenin 6. Sırasında Tepebaşı Belediyesi var. Üstümüzde, Arçelik
, altımızda Boğaziçi Üniversitesi
var. Üstelik biz sadece tek proje ile 5 milyon Euro hibe aldık. Bu açıdan bakarsak Tepebaşı Belediyesi 1. sırada. Geçtiğimiz günlerde Başkan Yardımcımız Melih Savaş ile İngiltere Bristol
'deki bir toplantıya katıldık. Bizim için ayrı bir övünç kaynağı oldu. Dünyadan 100 belediye başkanın katıldığı toplantıda, Türkiye'den sadece biz vardık. Öte yandan, İnsani Gelişme Vakfı'nın (İNGEV) Türkiye genelinde 161 belediye arasında reel verilere dayanarak yaptığı 'İnsani Gelişme Endeksi' araştırmasında, Tepebaşı Belediyesi genel sıralamada 8. sırada yer almayı başardı. Tüm bunları el birliğiyle başardık. Tepebaşı'nda öyle bir birlik var ki her yere örnek olsun" ifadelerine yer verdi.
"Açtığımız her yer dolup taşıyor"
Başkan Ataç Belde Evlerine de değinerek, "Belde Evlerinden 2009'dan bu yana 120 bin kadın faydalanmış. Belde Evlerimiz son derece yararlı. Kadınlarımız çok seviyor. Biz binalar yaparız, ama siz içini doldurmazsanız bir anlamı olmaz. Belde Evleri paylaşmanın merkezi oldu. Paylaşmayı seviyoruz. Belde Evleri kursiyerlerimizi Çanakkale
'ye, Anıtkabir
'e götürdük. Meclis ziyaretlerimiz oldu. Bir hesap ettik, 15 bin insanımız Meclis'i ziyaret etmiş. Biz hiçbir siyasi görüş ayrımı yapmıyoruz" şeklinde konuştu.
Başkan Ataç'ın konuşmasının ardından toplantının soru-cevap kısmına geçildi. Ardından, Bahçelievler Belde Evi ve Meslek Edindirme Kursu'nda görevli Rölyef Eğitmeni Neşe Karabacak, rölyef kursiyerleriyle birlikte hazırladıkları kağıt rölyef tabloyu Başkan Ataç'a hediye etti. Bilgilendirme toplantısı, Başkan Ataç ve kursiyer kadınlarla birlikte çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:59