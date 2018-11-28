İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Ahlat
ilçesine bağlı Ovakışla
Belde Belediyesince, beldenin su sıkıntısının giderilmesi için çekilen yaklaşık 10 kilometrelik su hattı tamamlandı.
Beldede yeşil alan oluşturmak için park ve oyun sahaları yapan, sokak ve okul önlerine parke taşı döşeyen belediye, su isale hattını da tamamlayarak, halkın kesintisiz suya kavuşmasını sağladı.
Kaymakam ve Ovakışla Belde Belediye Başkan Vekili Mustafa Akgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 kilometrelik su isale hattını tamamladıklarını söyledi.
Beldenin yıllardır yaşadığı su sıkıntısını gidermek için isale hattının üzerine ek olarak bin 300 tonluk su deposu yaptıklarını anlatan Akgül, şöyle konuştu:
"Günde 2 saat su verilen beldemize artık 24 saat kesintisiz su veriyoruz. Beldemizin yeşil alan sıkıntısını gidermek için 4 park, 2 oyun alanının inşasını tamamladık. Beldemizin içerisinde hiç toprak alan bırakmadık. Tüm sokaklarımızı parke taşıyla donattık. Okul bahçelerini parke taşıyla döşedik. Yani 'bu belediyenin görevidir veya değildir' demedik tüm okullarımızın bahçesinin parke yapımını bitirdik. Bunun için de 1 milyon liraya yakın bir ödenek kullandık."
"Beldemize yaptığımız işler ayrı gelen bir parayla yapılan işler değil. Kardeş belediyemiz olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin yaptığı katkıları ve bizim kendi öz sermayemizle tasarruf ettiğimiz ödenekleri halkımızın kullanımına açtık" diyen Akgül, sosyal yardım faaliyetlerini de yürüttüklerini ve okullara yaklaşık 20 bin kitap dağıttıklarını belirtti.
Belediyenin kendi imkanlarıyla bin gıda paketi dağıttığını dile getiren Akgül, şunları kaydetti:
"Ovakışla beldemizin etrafında 17 köy var. Biz 12 iş makinemizle bütün kaynaklarımızla bu köylere hizmet götürüyoruz ve bunu da zevkle yapıyoruz. Yani kısıtlı kaynaklar olabilir ama bu kısıtlı kaynakları en verimli şekilde kullanarak Ovakışla halkına şevkle hizmet ediyoruz. Ovakışla'nın etrafındaki köylere de elimizden geldiğince tüm iş makinelerimizle, öz sermayemizle destek vermeye devam ediyoruz. Bize bu imkanı veren devletimize ve milletimize şükranlarımızı sunuyoruz."
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:09