Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Belediye, 450 bin maskeyi kapı kapı dağıtıyor

ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 450 bin maskeyi yüzlerce personeli ile kapı kapı dolaşarak dağıtmaya başladı.

04.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:59
Belediye, 450 bin maskeyi kapı kapı dağıtıyor

ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 450 bin maskeyi yüzlerce personeli ile kapı kapı dolaşarak dağıtmaya başladı.

Bugünden itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takmasının zorunlu hale gelmesiyle birlikte belediyeler de harekete geçti. Antalya 'nın Muratpaşa Belediyesi Denizli 'de özel bir firmaya yaptırdığı 450 bin adet yıkabilir maskeyi dağıtmaya başladı. Konuksever Mahallesi'ndeki stadyumda toplanan tulum giymiş, maskeli yüzlerce belediye çalışanına çanta içerisinde yıkanabilir maskeler verildi. Poşet içerisinde bulunan ve bir evdeki 3 kişinin ihtiyacını karşılayabilecek maskeleri dağıtmaya hazırlanan belediye personeline Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal hitap etti.

Bugün gelinen aşamayı günler öncesinden tahmin ettiklerini kaydeden Başkan Uysal, "Çünkü, hastalığın hızla yayıldığı ülkelerde maske takınca hastalığın kontrol altına alındığını gördük ve hemen arayışa girdik. Kullan- at olmayan, sürekli kullanılabilen maske lazımdı. Yüzde 100 pamuklu kumaştan, yıkanabilir, ütülenebilir maske üzerinde durduk. Bunun üretimi ile ilgili girişimde bulunduk. Denizli'de bir firma ile anlaşarak 450 bin aileye yetecek kadar maske ürettirdik. Maskelerin üzerinde kullanma şartları da yazıyor. Bunları bir hafta içerisinde Muratpaşalılara dağıtacağız" dedi.

Hafta sonu Konuksever, Etiler, Dutlubahçe ve Sedir mahallelerine maske dağıtımı yapılacağını açıklayan Başkan Ümit Uysal, "Maskelerimiz bir poşet içerisinde ve her daireye 3 maske düşecek şekilde üretildi. Sosyal mesafeyi kurumak için maskeleri kapı kollarına bırakacağız. Daha sonra kapı zillerine basılıp vatandaşın kapıdan maskeyi almasını sağlayacağız. Ayrıca apartman girişine de kapılara maske konulduğunu belirten sticker yapıştırılacak" diye konuştu.

Konuşmanın ardından toplu fotoğraf çekimine katılan Başkan Ümit Uysal, daha sonra stadyumun yakınlarındaki apartmanlara girerek kapı kollarına maske bıraktı. Bu arada vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Uysal, evden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Belediye personelinin dağıttığı maskelerden alan Elif Çankaya (64), "Ben yalnız yaşıyorum. Maskem yoktu. Aşağıya da inemiyorum. Balkondan ip sarkıtarak ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Bu konuda komşularım bana yardımcı oluyor. Allah razı olsun" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ümit Uysal, Muratpaşa, Denizli, Antalya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Belediye, 450 bin maskeyi kapı kapı dağıtıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs, İspanya’da son 24 saatte 809 kişiyi daha hayattan kopardı Haberler
Koronavirüs, İspanya'da son 24 saatte 809 kişiyi daha hayattan kopardı
Konya’da vaka sayısı neden fazla? Merak edilen soru Belediye Başkanı’na soruldu Haberler
Konya'da vaka sayısı neden fazla? Merak edilen soru Belediye Başkanı'na soruldu
Güzel haber Türkiye’den! 84 yaşında koronavirüsü yendi Haberler
Güzel haber Türkiye'den! 84 yaşında koronavirüsü yendi
Yurt dışından dönen 15 bin 756 kişi hala karantina altında Haberler
Yurt dışından dönen 15 bin 756 kişi hala karantina altında
İBB, virüs tedbirleri için havalimanlarında kullanılan yöntemi istasyonlarda devreye soktu Haberler
İBB, virüs tedbirleri için havalimanlarında kullanılan yöntemi istasyonlarda devreye soktu
Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Bölge halkını duygulandırdı Haberler
Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Bölge halkını duygulandırdı
Milli Dayanışma Kampanyası’na destek yağıyor! İşte toplanan miktar Haberler
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor! İşte toplanan miktar
Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi Haberler
Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi

Son Dakika Güncel Haberleri

12:52: Kadının fendi koronayı yendi - Haber 12:52: Bakan Kasapoğlu, yurtlarda karantina altındaki vatandaşların sayısını açıkladı Açıklaması - Haber 12:52: Sakarya'da horoz dövüştüren 6 kişi yakalandı - Haber 12:50: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma kullananlara 25 bin maske dağıttı - Haber 12:50: MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 23. yılı - Haber 12:39: Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi - Haber 12:05: Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor - Haber 11:44: Kına gecesi için Azerbaycan'a gelen Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi - Haber 11:41: İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor - Haber 11:18: 84 yaşında koronavirüsü yenen İzmirli amca, alkışlarla taburcu edildi - Haber 10:30: Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor - Haber 03:11: Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü - Haber