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Belediye araçları dezenfekte edildi

Hakkari Belediyesinin tüm araçları ikinci defa dezenfekte edildi.

06.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:54
Belediye araçları dezenfekte edildi
Hakkari Belediyesinin tüm araçları ikinci defa dezenfekte edildi.

Hakkari'de korona virs tedbirleri kapsamındaki dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor. Tüm kamu kurum ve kuruluşları, AVM'ler, cadde ve sokaklarla birçok noktanın dezenfekte edildiği Hakkari'de tedbirler en üst seviyeye çıkartıldı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın talimatları doğrultusunda bir taraftan dezenfekte çalışmaları yapılırken diğer taraftan da korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarını sürdürüyor.

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren tüm araçlar Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

İki vakanın tespit edildiği Hakkari'de vatandaşlar evlerinde çıkmazken, sadece işe gidenlerin kent merkezinde görünmesi dikkatlerden kaçmadı.

Vali Akbıyık ise çarşı merkezinin boş anlarını sosyal medya hesaplarında paylaşarak "Teşekkürler Hakkari-Hakkari Evde Kalıyor" mesajını paylaştı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Hakkari, Güncel
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