Belediye Bafra Kadın Emek Pazarı'nda çalışma gerçekleştirdi
Bafra Belediyesi Kadın Emek Pazarı'nda üreten kadınların daha sağlıklı koşullarda çalışmasını sağlamak amacıyla proje hayata geçirildi.
11.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:14
Bafra Belediyesi Kadın Emek Pazarı'nda üreten kadınların daha sağlıklı koşullarda çalışmasını sağlamak amacıyla proje hayata geçirildi.
Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın önceki incelemelerinde sözünü verdiği proje, Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölyelerinde hazırlanarak pazar sakinlerinin hizmetine sunuldu.
Hazırlanan stantların alana monte edilmesinin ardından eşi Asuman Kılıç ile pazarı ziyaret eden Kılıç, pazardaki stantların yerleştirilmesi ve sokağın boyanması ile bambaşka bir görünüme kavuştuğunu söyledi.
İyi ve güzele dair her çalışmanın samimi gayreti içinde olduklarını vurgulayan Kılıç, "Üretime katkı sağlamak amacıyla özveri ile çalışan bayanlarımızı desteklemek bizlerin görevi. İlçemizde bulunan Kadın Emek Pazarımızda daha sağlıklı çalışma ortamı oluşturmak amacıyla proje yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bafra'mıza hayırlı olsun." dedi.
Ziyarete AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz ile Belediye Meclis üyeleri ve birim müdürleri de katıldı.
Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın önceki incelemelerinde sözünü verdiği proje, Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölyelerinde hazırlanarak pazar sakinlerinin hizmetine sunuldu.
Hazırlanan stantların alana monte edilmesinin ardından eşi Asuman Kılıç ile pazarı ziyaret eden Kılıç, pazardaki stantların yerleştirilmesi ve sokağın boyanması ile bambaşka bir görünüme kavuştuğunu söyledi.
İyi ve güzele dair her çalışmanın samimi gayreti içinde olduklarını vurgulayan Kılıç, "Üretime katkı sağlamak amacıyla özveri ile çalışan bayanlarımızı desteklemek bizlerin görevi. İlçemizde bulunan Kadın Emek Pazarımızda daha sağlıklı çalışma ortamı oluşturmak amacıyla proje yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bafra'mıza hayırlı olsun." dedi.
Ziyarete AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz ile Belediye Meclis üyeleri ve birim müdürleri de katıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Hamit Kılıç, Bafra, Güncel
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