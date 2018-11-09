Belediye Barakada Yaşayan Aile İçin Ev Yaptı

Kemer
ilçesinde naylondan barakada yaşayan 6 kişilik bir aile, yardımseverlerin desteğiyle sıcak yuvaya kavuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
'in eşi Ebru Türel, Beycik Mahallesi'nde 4 çocuğuyla barakada yaşayan Solumaz ailesini ziyaret etti.
İhtiyaç sahibi aileye yardım götüren Türel, hayırseverlerin desteğiyle 6 kişilik aileye prefabrik ev yaptırdı.
Elektrik ve suyu olmayan, birkaç metrekarelik barakada yaşam mücadelesi veren Solumaz ailesi, evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının da çalışmalarıyla evin tüm eşyaları alındı.
Ziyaret ettiği ailenin sevinçlerine ortak olan Türel, gazetede okuduğu haber üzerine ailenin durumundan haberdar olduğunu söyledi.
Ekipleri yönlendirdiğini belirten Türel, "Yaşadıkları yer naylondan derme çatma bir barakaydı, tuvalet, mutfakları yok ve 4 çocukları vardı. Biz de hayırsever vatandaş ve iş adamlarımızın destekleriyle küçük sevimli, başlarını sokabilecekleri 4 çocuğuyla huzurlu, mutlu, sağlık içinde yaşayabilecekleri ev yaptık." dedi. Anne
Bircan Solumaz da bir yuvaya kavuştukları için yetkililere teşekkür ederek, mutluluklarını dile getirdi.
Menderes Türel,Kemer