Belediye başkan aday adayı tren kazasında hayatını kaybetti
Ankara- Konya
seferini yapan Yüksek Hızlı Trenin (YHT), Yenimahalle
ilçesine bağlı Marşandiz
istasyonunda kılavuz lokomotif treniyle çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerden birinin HDP Bozova
Belediye Başkan Aday Adayı Yusuf Yetim
olduğu öğrenildi. Yetim'in HDP 27. dönem Şanlıurfa
milletvekili adayı da olduğu fakat seçimleri kazanamadığı bildirildi. - ŞANLIURFA
Konya,Halkların Demokratik Partisi
13 Aralık 2018 Perşembe 12:48